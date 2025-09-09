Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! 'Ticaret Bakanlığı' detayı tepki çekti: Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağıyor

Manken Şevval Şahin'in eğlence çıkışı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gece kulübünden çıkan Şahin'in bindiği araç vatandaşın tepkisini çekti.

SEVGİLİSİNİN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇLA AYRILDI

Ünlü manken mekandan sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği öne sürülen araçla ayrıldı.

"RESMİ HİZMETE MAHSUS"

Aracın camında Ticaret Bakanlığına ait “Resmi hizmete mahsustur” yazısı olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Kullanıcılar Şahin'in bu aracı kullanmasına ateş püskürdü, "Aracın orada ne işi var?" diye sordu. Ticaret Bakanlığını da soru yağmuruna tutan kullanıcılardan gelen tepki yorumlarından bazıları şöyle: