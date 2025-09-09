FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! 'Ticaret Bakanlığı' detayı tepki çekti: Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağıyor

Manken Şevval Şahin'in bir eğlence mekanından ayrıldığı araç tartışmaların fitilini ateşledi. Sevgilisi Burak Şahin'in tahsis ettiği belirtilen aracın camındaki 'Ticaret Bakanlığı' detayı tepki topladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepki yağmurunda kullanıcılar hem Şahin'i topa tuttu hem de Bakanlığı eleştirdi.

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! 'Ticaret Bakanlığı' detayı tepki çekti: Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağıyor
Rosetta

Manken Şevval Şahin'in eğlence çıkışı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gece kulübünden çıkan Şahin'in bindiği araç vatandaşın tepkisini çekti.

SEVGİLİSİNİN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇLA AYRILDI

Ünlü manken mekandan sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği öne sürülen araçla ayrıldı.

"RESMİ HİZMETE MAHSUS"

Aracın camında Ticaret Bakanlığına ait “Resmi hizmete mahsustur” yazısı olduğu görüldü.

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 1

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Kullanıcılar Şahin'in bu aracı kullanmasına ateş püskürdü, "Aracın orada ne işi var?" diye sordu. Ticaret Bakanlığını da soru yağmuruna tutan kullanıcılardan gelen tepki yorumlarından bazıları şöyle:

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 2

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 3

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 4

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 5

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 6

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 7

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 8

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 9

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 10

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 11

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı detayı tepki çekti: Şevval Şahin e sosyal medyada tepki yağıyor 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli olduTamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Araç Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! İşte dönüş maçı

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! İşte dönüş maçı

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu

'Şahit oldum! 40 bin euroluk makineler kilosu 9 TL'ye satılıyor'

'Şahit oldum! 40 bin euroluk makineler kilosu 9 TL'ye satılıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.