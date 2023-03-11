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EHLİYET AFFI SON DAKİKA haberleri 11 Mart 2023: Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Trafik cezası puanları silinecek!

11.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası tekrar sürücü belgelerine kavuşmak isteyen çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Geçtiğimiz gün Meclis’te flaş bir gelişme yaşandı. 14 milyonun üzerinde vatandaşın 521 milyar TL'lik borcuna yapılandırma imkânı sağlayan teklif yasalaştı. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 48 taksitte ödenebilecek. 2 bin TL'nin altı borçlar ise silinecek. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

EHLİYET AFFI SON DAKİKA haberleri 11 Mart 2023: Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Trafik cezası puanları silinecek!

Ehliyet affı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bazı durumlar istisna olmak üzere, trafik cezası puanlarını silecek uygulama yasalaştı. İşte 11 Mart 2023 Cumaretsi günü itibarıyla ehliyet affında son durum...

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EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Ehliyet affı Meclis Genel Kurul'da kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "Vergi dairesindeki tüm borçların yapılandırılması, 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren teklif yasalaştı" ifadelerini kullandı.

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EHLİYET AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

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TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNECEK

Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.

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Ehliyet affı

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