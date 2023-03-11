EHLİYET AFFI SON DAKİKA haberleri 11 Mart 2023: Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Trafik cezası puanları silinecek!

Ehliyet affı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bazı durumlar istisna olmak üzere, trafik cezası puanlarını silecek uygulama yasalaştı. İşte 11 Mart 2023 Cumaretsi günü itibarıyla ehliyet affında son durum...

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Ehliyet affı Meclis Genel Kurul'da kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "Vergi dairesindeki tüm borçların yapılandırılması, 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren teklif yasalaştı" ifadelerini kullandı.

EHLİYET AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNECEK

Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.

