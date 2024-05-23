Ek kaynak için Ankara'nın yolunu tutan belediye başkanlarına Bakan Özhaseki'den sert çıkış! 'Devlet bu yükü niye çeksin?'

Yerel seçimler sona ererken belediye başkanlarının gündeminde de bütçe yönetimi var. Bazı belediyelerde bütçe sıkıntısı yaşayan belediyeler personel maaşlarını ödemekte güçlük çekiyor. Birikmiş SGK ve vergi borçlarını ödemek için belediyeye ait taşınmazlar satışa çıkarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ek kaynak isteyen belediye başkanlarına kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlattı. Bakan Özhaseki, "Devlet bu yükü çekmeye mecbur değil” yorumunu yaptı.

Türkiye gazetesine konuşan Özhaseki, “Seçim dönemlerinde her ilçe belediye başkanı en az 50-100 kişi alıyor. İl ve büyükşehirler katbekat daha fazlasını, binlerce personel istihdam ediyor. Birçoğu seçimi kaybedip gidiyor. Gelenler bu maaşları ödeyemiyor ama aynısını kendi de yapıyor." dedi.

"ZATEN İÇERİSİ PERSONEL DOLU"

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Devlet bu yükü niye çeksin? Tasarruf tedbirleri başladı. Bize özellikle CHP’li belediyelerden gelen talep şu yönde; ‘Serbest bırakın biraz personel alalım’ Buna nasıl müsaade edelim, zaten içerisi personel dolu. Devlet bu yükü çekmekte mecbur değil”





