Ek MTV için yarın son gün! 'AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iptal etti’ iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme: Arabası olan milyonları ilgilendiriyor…

Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi için süre yarın sona eriyor.

AYM, EK MTV'Yİ İPTAL ETTİ Mİ?

Ancak sosyal medyada yer alan bir iddia sonrası ‘Ek MTV iptal mi edildi?’ sorusu merak uyandırmıştı. İddiayı inceleyen doğrulama platformu Teyit. org, böyle bir kararın alınmadığını duyurdu.

Teyit org'un incelemesine ilişkin analizinde karara ilişkin tespitler özetle şöyle:

Ek MTV ödemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın 24 Temmuz 2023’te Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Bu başvuru sonrası, AYM’nin iptal davası isteğini 26 Temmuz 2023’te Genel Kurul’da görüştüğü görülüyor. Görüşmede, esasın incelendikten sonra, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanacağı sonucuna varılmış.

26 Temmuz 2023’ten sonra Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde de herhangi bir konunun yer almadığı görülebiliyor.

4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla henüz bu konuda alınmış resmi bir karar yok. Anayasa Mahkemesi’nin bilgi bankası sisteminde ek MTV ödemesinin iptal edildiğine ilişkin bir karara rastlanmıyor.

Yüksek Mahkeme’nin esas incelemesini ne zaman yapacağıyla ilgili bir bilgiye ise açık kaynaklardan ulaşılamıyor. Teyit, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ulaştı ve yetkililer kararların resmi sitede yayınlandığını ve burada böyle bir karar yer almadığını belirtti.

İddiayı sosyal medyada paylaşan birçok hesap ise, haberlerinin doğru olmadığıyla ilgili açıklama yaparak paylaşımlarını sildi.



