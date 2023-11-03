EKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA: Milyonların beklediği veri TÜİK tarafından açıklandı! Ekim ayı TÜFE verisi belli oldu

Son dakika haberleri… Başta memur maaşı zammı ve SSK Bağkur emekli zammı olmak üzere aylıkların belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları Türkiye İstatisstik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da açıklandı. TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması ile 'Enflasyon oranı açıklandı mı, ne oldu' sorusu da yanıt buldu. Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayı enflasyonu için aylık bazda yüzde 4,08 artacağını öngörmüştü.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise dün yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini OVP seviyesine yükselterek yüzde 65’lik bir tahminde bulunmuştu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.







