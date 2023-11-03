MEMUR-EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşiyor! Gözler Ekim ayı enflasyonunda: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... 16 milyona yakın emekli zammı bekleyen vatandaş ile 7 milyona yakın memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK bugün Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak. Bunun akabinde Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ile memur zammı için refah payı hariç 4 aylık net oran kesinleşecek. 4 aylık rakamın netleşmesiyle de son 2 veri için bekleyişe geçilecek. İşte haberin detayları…

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün 2024 yılı bütçe sunuş konuşmasında milyonların maaş zammına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan “Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu. Memur enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında zam oranı yüzde 35,73 oldu.

Gelecek 4,08’lik enflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yaklaşık olarak yüzde 30’a, memur zammı ise yüzde 40’a yükselecek.

3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,

Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,

3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Ancak son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı zammında Ocak ayı için en öne çıkan formül 7.500 TL olan rakamın 10.000 TL’ye yükseltilmesi. Tüm bunların yanında ikinci bir formül olarak seyyanen zam yapılması da gündemde. Bütün emekli maaşlarına 2 bin ila 3 bin lira arasında artış yapılması söz konusu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Memur – 22.017 – 29.881

• Memur emeklisi – 9.876 – 13.404

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 44.028

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 31.117

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 40.074

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 36.161

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 44.265

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 40.056

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 50.439

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 35.870

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 44.938

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 31.930

• Profesör 1/4 – 48.111 – 65.301

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 43.094

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 37.472

• Avukat 1/4 – 31.549 – 42.821

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 48.742

• Genel müdür 1/1 – 31.784 –43.140

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 –16.929

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.254

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.075

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 28.423

• Başkomiser 1/4 – 14.791 –20.075

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.075

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 –20.075

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.101

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 –14.432

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 29.670

• Profesör 1/4 – 25.678 – 34.852

• İmam Hatip – 14.791 –20.075

• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.075







