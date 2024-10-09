Ekmeğe zam yolda mı? Açıklama geldi! 'Ekmek fiyatında yükselme kaçınılmaz' Un fiyatındaki artışa dikkat çekti

Ekmeğe zam mı gelecek? Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gıda fiyatlarına her geçen gün gelen zamlar konuşulurken bir yandan da gözler ekmeğe çevrildi. Peki, ekmek fiyatına zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklamada, ekmek fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu duyurdu.

"UN FİYATI YÜZDE 30 ARTTI! EKMEK FİYATINDA YÜKSELME KAÇINILMAZ"

Balcı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda son 1 aydır bizim ekmekteki temel hammaddemiz olan un fiyatlarının yüzde 30 artması, yani 630 TL bandından yaklaşık 800 bandına çıkması ve diğer girdilerimize gelen farklardan dolayı üretici olan fırın esnafımızı ciddi anlamda zora sokmaktadır. Bu artışlar ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kılmaktadır."