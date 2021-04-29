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Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 5,1 azaldı

29.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 5,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisana ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 gerileyerek 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 7,5 azalarak 80,2, reel kesim güven endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 107,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 düşerek 103,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 azalarak 103,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,1 gerileyerek 77,3 değerini aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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