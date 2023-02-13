FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Ekonomik olarak da daha avantajlı' Avrupa ve Amerika'da yüzde 40 Türkiye'de yüzde 1... 'Yaygınlaştırılmalı' diyerek o sistemi anlattılar

'Ekonomik olarak da daha avantajlı' Avrupa ve Amerika'da yüzde 40 Türkiye'de yüzde 1... 'Yaygınlaştırılmalı' diyerek o sistemi anlattılar

13.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından bölgeden acı haberler gelirken bir yandan da yapıların özellikleri araştırılıyor. Büyük kısmı deprem kuşağında olan Türkiye için bilinirliği düşük olan çelik yapı sistemi gündem oldu. Avrupa ve Amerika'da bu sistemin kullanım oranı yüzde 40 iken Türkiye'de yüzde 1 civarında. Türk ihracatçılar, bu modelin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtirken yapım süresi kısa olan sistemin ekonomik olarak da diğer yapılara göre daha avantajlı olduğunu aktardı.

'Ekonomik olarak da daha avantajlı' Avrupa ve Amerika'da yüzde 40 Türkiye'de yüzde 1... 'Yaygınlaştırılmalı' diyerek o sistemi anlattılar

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bu 10 il büyük yıkım yaşadı. Türkiye, kaybettiği canlarına ağlarken bir yandan da ülkedeki yapıların özellikleri tartışılmaya başlandı. Türkiye'nin büyük bölümünün deprem kuşağında yer alması nedeniyle Türk ihracatçılar ise çelik yapı sistemine vurgu yaptı. Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan Türkiye'de ise hem bilinirliği hem de kullanımı oldukça düşük olan bu sistemin avantajları da aktarıldı. İşte detaylar...

AW827657_01

"AYNI DEPREM İSTANBUL'DA OLSAYDI TÜRKİYE 50 SENE GERİYE GİDERDİ"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “6 Şubat’ta yaşanan depremde maalesef birçok vatandaşımızı kaybettik, onları rahmetle anıyoruz. Aynı deprem İstanbul’da olsaydı tahribat daha büyük olurdu ve Türkiye 50 sene geriye giderdi. Ülkemizde lokomotif sektörlerden biri inşaat. Dünyada Endüstri 4.0’a öncülük eden üç ülke Almanya, ABD ve Japonya’da lokomotif sektör sanayi. Ipsos’un 2022 yılındaki bir araştırmasına göre Türkiye, yüzde 77 ile insanların doğal afet beklentilerinin en yüksek oranda olduğu ülkeler arasında. Ancak ne toplum ne de devlet buna hazırlıklı değil. Japonya’da ise bu oran yüzde 85 ama Japonya buna hazır. Türk çelik sektörümüz know-how olarak son derece gelişmiş ve her türlü malzemeyi üretebilir durumda” dedi.

AW827657_06

"ÜLKEMİZDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ALGISININ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Türkiye’nin 30 yılda bir büyük depremlerle sarsıldığına değinen Eskinazi, “Bizdeki can kayıpları on binleri aşarken dünyadaki can kayıpları çok az. İnşaat sektöründe yanlışlar yapılıyor ve biz yanlış yapmaya devam ettikçe kayıplar artacak. Devletin milletiyle barışması sağlam yapılarla olur. Ülkemizde inşaat sektörünün algısının baştan aşağı değişmesi gerekiyor ve ivedilikle yeni bir yol haritası ortaya koyulması gerekiyor. Bilim insanları ile hareket edilerek imar planı hazırlanmalı. Türkiye’nin başlıca hedeflerinden biri bu olmalı.” diye konuştu.

AW827657_02

"ÇELİK YAPI MODELİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Deprem değil bina öldürür sözünün üzülerek doğruluğu ile tekrar yüzleşmek durumunda kaldık. Artık deprem olduktan sonra çare üretmek yerine yapılarımızı depreme dayanıklı halde inşa edilmesi için biz üstümüze düşen çalışmaları yapmaya hazırız. Güvenlik için binalarda kırılgan olmayan esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı son derece güvenli bir model olan çelik yapı modelinin yaygınlaştırılması gerekmekte. Betonarme yapılara kıyasla çelik konstrüksiyon yapıların özellikle deprem kuşağında yer alan bölgeler için birçok avantajı bulunmaktadır. Çelik yapı sisteminin maalesef ki Türkiye’de bilinirliği oldukça düşük. Avrupa ve Amerika’da çelik sistem kullanımı yüzde 40’lardayken, bu rakam Türkiye’de yüzde 1 civarında seyrediyor” sözlerine yer verdi.

AW827657_05

"EKONOMİK OLARAK DA DİĞER YAPILARA NAZARAN DAHA AVANTAJLI"

Çelik konstrüksiyon yapıların imalat ve montajının çok daha kısa sürede tamamlandığının altını çizen Yalçın Ertan sözlerine şöyle noktaladı:

“Yapım süresinin kısa olması, binanın en kısa sürede oturulabilir/kullanılabilir hale getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hızlı yapılan ve aynı zamanda sürdürülebilir özellikte olan çelik konstrüksiyon yapılar ekonomik olarak da diğer yapılara nazaran daha avantajlıdır. Çelik konstrüksiyon yapılar betonarme yapılara göre oldukça hafiftir. Binanın hafifliği ve çelik yapıların betonarmeye kıyasla daha fazla esneme özelliğinin olması zemine gelen yükün azalması sebebiyle depremin etkisinin azalmasını sağlar. Deprem kuşağındaki ülkemizde yeni yapılacak bütün binalarda, kentsel dönüşüm projelerinde ve geçici konut yapımlarında deprem şartları da göz önüne alınarak çelik konstrüksiyona yönelmekte fayda görülmektedir. Korozyon ve çürüme riski bulunmayan yapı özelliğiyle yaygın kullanımdaki betonarme modeline göre uzun kullanım ömrüyle önemli avantaj sağlıyor. Çelik yapı sistemini daha fazla paydaşa anlatmak için önümüzdeki dönemde çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.” (İHA)

AW827657_03

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti... Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...
Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktıDeprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı
EYT çıkacak mı, iptal mi olacak? EYT YASASI ERTELENDİ Mİ? Emeklilikte Yaşa Takılanlarda deprem etkisi!EYT çıkacak mı, iptal mi olacak? EYT YASASI ERTELENDİ Mİ? Emeklilikte Yaşa Takılanlarda deprem etkisi!
Anahtar Kelimeler:
çelik çelik konstrüksiyon ev

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Büyükelçiliğe koştu! Tam 30 milyon dolar bağışladı

Büyükelçiliğe koştu! Tam 30 milyon dolar bağışladı

Borsa için dikkat çeken talep! 'Aynı senaryo...'

Borsa için dikkat çeken talep! 'Aynı senaryo...'

Enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı!

Enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı!

Deprem destekleri başvuru detayları netleşti

Deprem destekleri başvuru detayları netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.