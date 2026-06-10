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Ekonomik Olarak Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!

Kendimizi şımartmayı, hayattan keyif almayı seviyoruz ve dürüst olalım, en doğal hakkımız! Ama ay sonu o hesap özeti önümüze düştüğünde "İyi de ben büyük bir şey almadım ki, bu para nereye gitti?" gizemi hepimizi bir miktar delirtiyor.

Ekonomik Olarak Seni En Çok Yoran Şeyi Söylüyoruz!

Merak etme, burada seni yargılamaya ya da "Tasarruf yap, harcama!" diye nutuk çekmeye gelmedik. Sadece o canım paranın cüzdanından tam olarak hangi delikten kaçıp gittiğini tatlı tatlı bulacağız ki önümüze daha rahat bakalım.

Hazır mısın?

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Klasik bir soruyla başlayalım: Maaşın ya da eline geçen para hesabına yattığı an ilk yaptığın şey ne?

Klasik bir soruyla başlayalım: Maaşın ya da eline geçen para hesabına yattığı an ilk yaptığın şey ne?
Alışveriş sitelerindeki sepetimi onaylamak.
Bekleyen faturaları, kirayı ve aidatı ödemek.
Dışarıda güzel bir kutlama yemeği yemek.
Aboneliklerimi yenilemek.
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Alışveriş sitelerinden gelen "Sepetindekiler tükeniyor!" bildirimine kalbin küt küt atar mı?

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Gelelim o malum yere... Gardırobunun karşısına geçtiğinde kurduğun o meşhur, dertli cümle hangisi?

Gelelim o malum yere... Gardırobunun karşısına geçtiğinde kurduğun o meşhur, dertli cümle hangisi?
Giyecek hiçbir şeyim yok!
Kıyafet fiyatları uçmuş gitmiş.
Dolabım tam bir tasarım harikası.
Bunu ne ara aldım, etiketi bile üstünde duruyor?
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Sence indirim demek gerçekten kazanç demek midir?

Evet
Hayır
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Her zaman harcamıyoruz, bazen de birikiyor... Kenara üç beş kuruş para koyabiliyor musun?

Her zaman harcamıyoruz, bazen de birikiyor... Kenara üç beş kuruş para koyabiliyor musun?
Hemen harcayacak bir yer buluyorum.
Ne olur ne olmaz, bu devirde güvencesiz adım atarsan tepe taklak olursun.
Biriktiriyorum.
Unutursam evet.
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Cüzdanını şu an bir hayvana benzetsen hangisi olurdu?

Sürekli renkli kargo poşetlerine dönüşüyor.
Finansal kış uykusunda, hayatta kalmaya çalışıyor.
Ufak ufak taşıyor ama nereye gittiği belli değil.
7/8

Bir konser haberi gördün ve bilet fiyatı bütçeni aşıyor:

Bir konser haberi gördün ve bilet fiyatı bütçeni aşıyor:
"Gerekirse aç gezerim ama o konsere giderim" der, alırım.
"Bu fiyata konser mi olur?" der, Youtube'dan canlı performans izlerim.
Anılar paradan değerlidir, borç harç bulur o bilet alınır.
Kredi kartına 3 taksit seçeneği varsa doğrudan sepete eklerim.
8/8

Sence para harcamak bir...

Sence para harcamak bir...
Terapi ve dopamin kaynağı.
Zorunluluk ve hayatta kalma mücadelesi.
Sosyalleşme ve hayatı yaşama aracı.
Kontrolü zor.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
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