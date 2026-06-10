Peki sen bu konulara ne kadar hakimsin? Güncel para mevzularındaki bilgini test et, finansal okuryazarlık seviyeni gör!
Güncel Para Mevzularına Ne Kadar Hakimsin?
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TÜİK'in Mayıs ayı için açıkladığı güncel yıllık enflasyon oranı nedir?
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Enflasyonun günlük hayattaki en temel etkisi nedir?
Altın ve dövizi yükseltmesi
Paranın satın alma gücünü azaltması
Bankaların faiz oranlarını düşürmesi
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Mynet Finans çatısı altında yer alan "Para Mevzuları" kategorisinin sponsoru kimdir?
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Turuncu Hesap nedir?
ING'deki birikimlerinize günlük faiz kazandıran bir mevduat hesabı
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İlk kez mobilden ING'li olup Turuncu Hesap açanlar günlük hangi oranda faiz kazanırlar?
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EFT Nedir?
Aynı bankada kendi hesapların arasında para transferi yapmak.
Aynı bankada başka birinin hesabına para transferi yapmak.
Mobil bankacılıkta online olarak faturalarını ödemek.
Başka bankalar arasında para transferi yapmak.
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ING'de EFT ücreti ne kadar?
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Yüksek enflasyon döneminde ülkelerin para politikalarında temel düzeyde nasıl hamleler yapması beklenir?
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İş yeri sahipleri / yöneticiler zam yaparken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmaz?
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ING'de kredi kart aidatları ne kadar?
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