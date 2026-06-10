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Güncel Para Mevzularına Ne Kadar Hakimsin?

Para yönetimi, birikim, dijital bankacılık ve güncel ekonomi kavramları günlük hayatın sandığından daha fazla içinde.

Güncel Para Mevzularına Ne Kadar Hakimsin?

Peki sen bu konulara ne kadar hakimsin? Güncel para mevzularındaki bilgini test et, finansal okuryazarlık seviyeni gör!

Güncel Para Mevzularına Ne Kadar Hakimsin?

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TÜİK'in Mayıs ayı için açıkladığı güncel yıllık enflasyon oranı nedir?

TÜİK'in Mayıs ayı için açıkladığı güncel yıllık enflasyon oranı nedir?
%16,29
%28,45
%32,61
%35,74
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Enflasyonun günlük hayattaki en temel etkisi nedir?

Enflasyonun günlük hayattaki en temel etkisi nedir?
Altın ve dövizi yükseltmesi
Paranın satın alma gücünü azaltması
Maaşlara zam yapılması
Bankaların faiz oranlarını düşürmesi
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Mynet Finans çatısı altında yer alan "Para Mevzuları" kategorisinin sponsoru kimdir?

Mynet Finans çatısı altında yer alan "Para Mevzuları" kategorisinin sponsoru kimdir?
ING
QNB
Garanti BBVA
Akbank
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Turuncu Hesap nedir?

Turuncu Hesap nedir?
Alışveriş uygulaması
Kriptopara cüzdanı
ING'deki birikimlerinize günlük faiz kazandıran bir mevduat hesabı
Dijital oyun mağazası
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İlk kez mobilden ING'li olup Turuncu Hesap açanlar günlük hangi oranda faiz kazanırlar?

İlk kez mobilden ING'li olup Turuncu Hesap açanlar günlük hangi oranda faiz kazanırlar?
%32
%36
%42
%45
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EFT Nedir?

EFT Nedir?
Aynı bankada kendi hesapların arasında para transferi yapmak.
Aynı bankada başka birinin hesabına para transferi yapmak.
Mobil bankacılıkta online olarak faturalarını ödemek.
Başka bankalar arasında para transferi yapmak.
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ING'de EFT ücreti ne kadar?

ING'de EFT ücreti ne kadar?
50 TL
25 TL
12,5 TL
Ücretsiz
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Yüksek enflasyon döneminde ülkelerin para politikalarında temel düzeyde nasıl hamleler yapması beklenir?

Yüksek enflasyon döneminde ülkelerin para politikalarında temel düzeyde nasıl hamleler yapması beklenir?
Faizleri artırması
Faizleri düşürmesi
Faizleri sabit tutması
Faizleri kaldırması
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İş yeri sahipleri / yöneticiler zam yaparken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

İş yeri sahipleri / yöneticiler zam yaparken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmaz?
Borsa verilerini
Enflasyon verilerini
Çalışan performansını
Şirket politikalarını
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ING'de kredi kart aidatları ne kadar?

ING'de kredi kart aidatları ne kadar?
Ömür boyu ücretsiz
Yıllık 1500 TL
Yıllık 2000 TL
Yıllık 3500 TL
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
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