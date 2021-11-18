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Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler! Özgür Demirtaş, Mahfi Eğilmez ve Erkin Şahinöz...

18.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayarak, politika faizini yüzde 15 seviyesine çekti. Açıklamanın ardından dolar/TL kurunda yükseliş gözlemlenirken ekonomistler de ilk açıklamalarını yaptı. İşte bazı ekonomistlerden faiz kararı sonrası ilk açıklamalar...

Merkez Bankasının faiz indirimi yapmasının ardından ekonomistlerden peş peşe açıklamalar geldi. Ekonomist Mahfi Eğilmez paylaştığı köşe yazısında, "Özetle söylemek gerekirse Türkiye, son yıllarda yapılması gereken ekonomik hamlelerin tam tersini yaparak ekonominin daha da bozulmasına yol açmıştır." ifadelerini kullandı. Ekonomist Erkin Şahinöz, gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarına ilişkin bir grafik paylaşarak dolar/TL'nin durumunu takipçileriyle paylaştı.

Faiz kararı öncesinde Merkez Bankasını uyararak, faiz indirimi yapmayın çağrısında bulunan Ekonomist Özgür Demirtaş ise, faiz kararı sonrası ABD'nin faiz kararı üzerinden Türkiye'ye gönderme yapmakla yetindi.

MAHFİ EĞİLMEZ: EKONOMİYİ TOPARLAMAK ÇOK ZORDUR

Faiz kararı öncesinde, "MB'nin kararını açıklamasına 20 dakika kaldığı halde beklentiler 200 baz puan indirimle 200 baz puan artırım arasında değişen bir belirsizlik genişliği içinde sanılıyorsa ekonomiyi toparlamak çok zordur." diyerek açıklama yapan Ekonomis Mahfi Eğilmez, faizin açıklanmasının ardından, "Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek % 16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun." yorumunda bulundu.

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Daha sonra Eğilmez, kendi web sitesinde yazdığı köşe yazısının paylaşımını yaptı. Eğilmez'in 'TL'nin Değer Kaybının Nedenleri' başlıklı yazısının sonunda şu açıklama yer aldı:

FAİZ, ENFLASYONUN NEDENİ DEĞİL SONUCUDUR

Faiz, enflasyonun nedeni değil sonucudur. Enflasyonun nedeni ekonomideki risk artışlarıdır. Bunlar bütçe açığından, cari açığa, izlenen yanlış ekonomi politikasına, risk artırıcı söylem ve açıklamalara, sosyal ve siyasal yaşamda geriye gidiş hamlelerine, komşularla ve diğer ülkelerle ilişkilere, dış politikadaki gelişmelere kadar pek çok nedeni kapsar. Risklerdeki artış, ekonomide beklentileri bozar. Bu bozulma yabancı yatırımcıların beklentileri kadar yerli yatırımcıların da beklentilerini bozar. Bu bozulmaların sonucunda TL değer kaybeder. TL’deki değer kaybı ithal girdi maliyetlerini ve dış borçların TL karşılığını yükselterek üretim maliyetlerini yükseltir. O da sonunda fiyatların yükselmesine ve enflasyona yol açar.

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EKONOMİNİN DAHA DA BOZULMASINA YOL AÇIYOR

Özetle söylemek gerekirse Türkiye, son yıllarda yapılması gereken ekonomik hamlelerin tam tersini yaparak ekonominin daha da bozulmasına yol açmıştır.

Enflasyonun yükselerek devam ettiği bir ortamda faizlerin düşürülmesinden sadece bankalar kazançlı çıkar.

ERKİN ŞAHİNÖZ: İNANILMASI GÜÇ BİR AYRIŞMA

Eski FED Ekonomisti Erkin Şahinöz, Twitter hesabından faiz kararı öncesinde gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarına ilişkin bir grafik paylaşarak dolar/TL kurundaki ayrışmayı belirtti.

Şahinöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türk lirası ve benzer ülke gruplarının para birimlerinin performansını görüyorsunuz. inanılması güç bir ayrışma yaşanıyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: YAPMAYIN

Kritik karar öncesi konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankasına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."

Merkez Bankasının faiz indirimi açıklamasından hemen sonra ise Demirtaş'tan ABD ve Macaristan'a ilişkin açıklama geldi. ABD'nin 14-15 Aralık 2021 tarihinde yapacağı faiz kararı herkes tarafından bilinirken Demirtaş paylaşımında, "ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder." yorumunu kullanarak Türkiye'nin kararını işaret etti.

İşte Demirtaş'ın o açıklaması:

HGHJKL

ABD'NİN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

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Fed'in bu yılın son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Toplantı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
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