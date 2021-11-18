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Reel sektörden faiz indirimine ilk tepki: Piyasa ile TCMB arasındaki bağ zayıflıyor

18.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor" ifadelerini kullandı.

Reel sektörden faiz indirimine ilk tepki: Piyasa ile TCMB arasındaki bağ zayıflıyor

Reel sektörden faiz indirimine ilişkin ilk değerlendirme İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Avdagiç, piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağın giderek zayıfladığını belirterek, "Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını, faiz indirimlerinin bankaların rotatif ve taksitli kredilerine yansımadığını ve kredilere ulaşımda sıkıntının devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Avdagiç'in o paylaşımı:

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"YATIRIM YAPANLAR YÜKSEK FAİZDEN MEMNUN DEĞİL"

Avdagiç'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye'de yatırım yapmaya çalışan insanların hiçbirisi yüksek faizden memnun değil. Ne var ki, yaşanan tartışmalar, faizi de kuru da enflasyonu da baş rolde tutmaya devam ediyor. Açıkçası konu politika faizinin ne kadar değişeceğinden oldukça uzaklaştı.

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TCMB FAİZİ İLE PİYASA ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLIYOR

Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını, faiz indirimlerinin bankaların rotatif ve taksitli kredilerine yansımadığını ve kredilere ulaşımda sıkıntının devam ettiğini görüyoruz.

İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür.

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"FİYATLAYAMAMA" SIKINTISI

Kur ve enflasyonun seyri, Türkiye’nin risk primine ve dolarizasyona olumsuz yansıyor. Beklentimiz, bir an önce öngörülebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması; Kur, faiz ve enflasyonun bir dengeye kavuşturulması ve iş dünyasının “fiyatlayamama” sıkıntısından kurtarılmasıdır.

Unutmayalım ki, küresel düzeyde enflasyonun, emtia ve enerji fiyatlarının yükseldiği bir konjonktürden geçiyoruz. Devletimiz, reel sektörümüz ve bankalarımızla bir bütün olarak, önümüze çıkan küresel fırsatları değerlendirmeye odaklanmalıyız.

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