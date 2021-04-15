Elazığ’ın beyaz altını, Ramazan geldi üretimi de tüketimi de 10 kat arttı

Osmanlı’dan itibaren yapıldığı bilinen Elazığ’da Ramazan ayında hemen hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yılda bir çok işletmenin önünde yapılmaya başlandı.

Yılın 11 ayında çok az üretimi olan beyaz altın olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi 10 kat artarak 1 ayda 11 aydan fazla üretilip satılan badem şekeri için ustalar yoğun mesai harcamaya başladı. Kilogramı geçtiğimiz yılla aynı fiyata satılan 45 TL’den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin beyaz altını için ustaları 4 saat ter dökerek hazır hale getirilebiliyor.

4 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 3 saati ise bakır kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Kentte 6-7 işletmenin düzenli olarak ürettiği, her birinin Ramazan ayında ise 15 ton civarında badem şekeri üretimi gerçekleştirdiği aktarıldı. Badem şekerine rağbet gösteren vatandaşların da en çok iftarlardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği düşünüldüğü için tükettiği kaydedildi.