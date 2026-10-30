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Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu

EPDK, konut abonelerinin elektrik tüketiminde devlet desteği sınırını duyurdu. Aylık 250 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan ve faturası yaklaşık 820 TL'yi aşan aboneler destek kapsamı dışında kalacak.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu
Aleyna Türkmen

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konut abonelerinin elektrik tüketimine uygulanan devlet desteğine ilişkin sınırı duyurdu. Yeni düzenlemeye göre aylık elektrik tüketimi belirlenen seviyenin üzerine çıkan mesken aboneleri, devlet desteği kapsamının dışında kalacak.

250 KİLOVATSAAT TÜKETİM SINIRI

EPDK tarafından açıklanan sınıra göre, aylık ortalama elektrik tüketimi 250 kilovatsaati aşan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sınır, elektrik faturasında yaklaşık 820 TL ve üzerindeki tutarlara karşılık geliyor.

Buna göre aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaatin üzerine çıkan ve faturası yaklaşık 820 TL'yi aşan mesken aboneleri, devlet desteği uygulamasından faydalanamayacak.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu 1

EPDK'dan yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu 2

2027 YILI ELEKTRİK TÜKETİM LİMİTİ 3.000 KWH OLDU

Bugün gerçekleştirilen Kurul toplantısında alınan karar ile 2027 yılı için bu limit 3.000 kWh/yıl (aylık ortalama 250 kWh tüketim, fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri) olarak belirlenmiştir. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ülkemizde güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44,2 milyondur. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6 buçuk milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık %14,7’si yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacaktır.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu 3

HANGİ ABONE GRUPLARI DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYECEK?

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecektir. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler de ilgili düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almaktadır.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu 4

ULUSAL TARİFEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Alınan karar ile ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmemektedir. Sadece yıllık tüketim miktarının 3.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer, sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanmaktadır.

Elektrik faturalarında destek sınırı değişti! EPDK duyurdu 5

YENİ TARİFE HANGİ TARİHTEN İTİBAREN UYGULANACAK?

2027 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2027 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2026 yılında limitin geçilmesi halinde, bu limite erişilen ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış olan tüketicilere; yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanmaya başlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
EPDK elektrik
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