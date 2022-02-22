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Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Elektrik faturaları düşecek mi?

22.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlarda düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, elektrik faturaları hakkında düzenleme açıklaması geldi. Erdoğan, faturaların yeniden düzenleneceği tarihi de duyurdu. Peki elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturaları düşecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Elektrik faturaları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik tarifesinde düzenlemeye yakın süreçte geçmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Peki elektrik faturalarında indirim ne zaman olacak?

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Buna göre elektrik tarifesinde düzenlemeye Mart ayı itibarıyla geçilecek. 1 Mart'ta yeni düzenlemenin başlayacağını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."

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