Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Elektrik faturaları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik tarifesinde düzenlemeye yakın süreçte geçmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Peki elektrik faturalarında indirim ne zaman olacak?

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Buna göre elektrik tarifesinde düzenlemeye Mart ayı itibarıyla geçilecek. 1 Mart'ta yeni düzenlemenin başlayacağını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."

