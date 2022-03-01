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Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Bakan Dönmez detayları tek tek anlattı

01.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. 1 Mart'tan sonraki tüketimlerin yeni tarifeyle faturalandırılacağını belirten Bakan Dönmez, "Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor" dedi. Bakan Dönmez, 4. sondaj gemisinin de 1-2 ay içinde Türkiye'de olacağını bildirdi.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Bakan Dönmez detayları tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan ayrıca, elektrik faturalarında uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürdükleri müjdesini vermişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

"GÜNLÜK ORTALAMA 8 KİLOVATSAAT VE AYDA DA 240 KİLOVATSAATE YÜKSELTİLMİŞ OLDU"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarla özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın lehine bir takım iyileştirmeler daha yapmış olduk. Mesken abone grubunda yer alan tüm tüketicilerimize KDV yüzde 18'den 8'e düşürülmüş oldu.

Oturduğumuz evlerin tümü konut statüsünde ve bu abone grubundan yararlanıyor. İbadethanelerimiz bu tarifelerden yararlanıyor. Son düzenlemelerle birlikte STK'lar, dernek, vakıflar ve Cemevleri de bu kapsama alınmış oldu.

Bir diğer iyileştirme de özellikle kırsal alandaki vatandaşlarımızın içme su şebekelerinin üretim ve dağıtımında kullanılan elektrik ihtiyaçları vardı. Onlar da yine en düşük tarife grubuna dahil edilmiş oldu.

Böylece burada hem KDV yüzde 8'e indirilme suretiyle hem de kademe bir miktar daha yükselterek günlük ortalama 8 kilovatsaat ve ayda da 240 kilovatsaate yükseltilmiş oldu. Bu da vatandaşımız lehine bir iyileştirme oldu."

TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamarda bulunan Bakan Dönmez, "Tüm bunların yanı sıra ticarethanede de kademeli uygulamaya geçtik. Özellikle küçük ticari işletmelerden, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler vardı. Biz esnaf odalarımızla da görüştük, küçük işletmelerle de görüştük. Onların ocak, şubattaki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Neredeyse burada da yüzde 80'in üzerinde bir kapsama alanı olmuş oldu. Birinci kademeye girecek olan küçük ticari işletmelerin oranı iyileştirilmiş oldu.

Bunun yanı sıra tarımsal sulamada özellikle çiftçilerimizin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV yine yüzde 8'e indirilmek suretiyle bir iyileştirme yapılmış oldu" dedi.

"YÜZDE 8 İLA YÜZDE 14 ARASINDA BİR İNDİRİME TEKABÜL EDİYOR"

Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmenin yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ettiğini ifade eden Dönmez, "Daha önce birinci kademede KDV dahil bir kilovatsaat enerji için 137 kuruş ödeniyorken şimdi bu düzenlemeyle bu 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa inmiş oldu.

Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yaklaşık yüzde 25’lik bir iyileştirme yapılmış oldu" diye konuştu.

Uygulamanın bugünden itibaren geçerli olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "1 Mart'tan sonraki tüketimlerimiz bu yeni tarifeyle faturalandırılacak. Mart ayı bir geçiş dönemi olacak. Her sayacın okunma periyotları farklı ama asıl etkisini nisan ayından itibaren daha rahat göreceğiz" dedi.

Sayaç okuma sürecine de değinen Dönmez, "Normalde kurallara göre 30 gün içerisinde okunması lazım ama bazen tatil günleri olabiliyor, bazen de vatandaşlarımız evinde olmuyor, bahçesi kapalı, okuma elemanı girip sayacı okuyamıyor. Bu gibi nedenlerden dolayı birkaç gün önce veya sonra okumalar olabiliyor. Fakat endişeye gerek yok.

Biz 8 kilovatsaat gün dediğimiz zaman 30 ile çarptığımız zaman 240. Diyelim ki sizin sayacınız 32'nci gün okundu. 240 artı 16 256 kilovatsaate göre ilk kademedeki tarifeden yararlanma imkanına sahipsiniz. 2 gün önce de okuduğu zaman 16 kilovatsaat daha düşük hesaplanacak. Yani burada herhangi mağduriyet söz konusu değil. Sistem otomatik olarak bu şekilde çalışıyor.

Kesinlikle vatandaşlarımız hem EPDK hem de Bakanlığımıza müracaat edebilir. Anında gider müdahaleyi yapar, varsa bir yanlışlık düzeltiriz" ifadesini kullandı.

"YENİ MÜJDELERİ VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Son dönemde yapılan sondaj faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Dönmez, Karadeniz'de daha önce Türkiye Petrolleri ile uluslararası şirketlerin keşif amaçlı 7-8 sondaj çalışması olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Oralarda aranmayan noktalarda özellikle, Zonguldak açıklarındaki saha ile birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Veriler ışığında yeniden analiz ediyoruz. Karadeniz'i karış karış tarayarak varsa doğal gazı bulup milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 2-2,5 ay içinde varsa yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur."

Avrupa ülkelerinin mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladığına işaret eden Dönmez, Rusya'nın kontratlara uygun şekilde Türkiye'ye gaz sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Fatih Dönmez
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