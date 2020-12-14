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Elektrik faturalarından “temsil, ağırlama” kalemi kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:48 | Son Güncelleme

EPDK, şirketlerin elektrik tarifelerine yansıttığı ve kamuoyunda tartışma yaratan temsil ve ağırlama gibi giderlerin faturalarda yer almayacağını bildirdi.

Elektrik faturalarından “temsil, ağırlama” kalemi kaldırıldı

Bu giderlerin nasıl finanse edileceği ise açıklanmadı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama gibi giderlerini abonelerin tarifelerine yansıtma uygulamasından geri adım attı.

Geçen hafta kamuoyunun tepkisini çeken uygulamayla ilgili yazılı açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şirketlerin bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama, ilan ve dernek aidat giderlerini artık tarifeden alamayacağını açıkladı.

Yılmaz “konunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğini” belirterek, söz konusu giderlerin EPDK'nin 2011 ve 2016 yıllarındaki tebliğlerinde de belirtildiğini ve daha önce de tarifelere yansıtıldığını aktardı. Yılmaz, “EPDK bu tebliğle (2020) zam ya da bir fiyat artışı yapmadı... Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi” ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı diğer yandan, elektrik şirketlerinin mali yükünü artıran bu tür harcamaların nereden finanse edeceğine ve bu giderlerin hangi kalemlerde yer alacağına dair bir açıklama yapmadı.

DW/ GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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