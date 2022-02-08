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Elektrik faturasını yüzde 14 düşüren yöntem! Birçok kişi bilmiyor: Saat 22.00'den sonra...

08.02.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok yöntem yeniden hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir detaya dikkat çekildi. 3 zamanlı tarife ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığı belirtildi.

Elektrik faturasını yüzde 14 düşüren yöntem! Birçok kişi bilmiyor: Saat 22.00'den sonra...

İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'nde bulunan 242 ürün arasında ocak ayında en çok fiyatı artan, yüzde 90 artış ile elektrik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocak ayında en fazla fiyatı artan ürün yüzde 70 ile elektrikti. Hal böyle olunca elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını ararken çok az kişinin bildiği bir yöntem açıklandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler için saat 22.00 – 06.00 uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 kWh’ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 - 22.00

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek, “06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaw milletin az bir aklı kaldı onlada oynamayın saat 22 de süpürge çalıştır maküna çalıştır ee alt komşu üst komşu tahatsız oşacak kimin umrunda demi
Bu saatlerde çalıştırsak komşularla kavga çıkar
Tamam oldu biz tasarruf yöntemi arayalım, zamlar geri alınırsa en büyük tasarruf olur desene!

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