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Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Brent petroldeki düşüşün ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatına 5,65 lira indirim yapılması öngörülüyor.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor
Cansu Çamcı

Benzin indirimi son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık değişimler yaşanabiliyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 5,65 LİRA İNDİRİM!

Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor.

CUMA GECESİNDEN İTİBAREN TABELAYA YANSIYACAK

Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor 1

BENZİN FİYATLARI 80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor 2

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Sürücülerin gözü kulağı benzine gelecek bu büyük indirimdeyken, bir diğer merak edilen konu ise motorin fiyatları oldu. Sektör temsilcileri, şu an için motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediğini, motorin fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyacağını bildirdi. Petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de benzer hareketliliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.

PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA İNECEK

Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte benzin litre fiyatı 80 TL psikolojik sınırının altına inerek araç sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor 3

Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 83.80 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 41.20 TL

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor 4

Ankara
Benzin: 84.80 TL
Motorin: 97.70 TL
LPG: 41.29 TL

İzmir
Benzin: 85.10 TL
Motorin 98.00 TL
LPG: 41.20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.83
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt indirim
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