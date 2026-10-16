Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Benzin indirimi son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık değişimler yaşanabiliyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 5,65 LİRA İNDİRİM!

Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor.

CUMA GECESİNDEN İTİBAREN TABELAYA YANSIYACAK

Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

BENZİN FİYATLARI 80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Sürücülerin gözü kulağı benzine gelecek bu büyük indirimdeyken, bir diğer merak edilen konu ise motorin fiyatları oldu. Sektör temsilcileri, şu an için motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediğini, motorin fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyacağını bildirdi. Petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de benzer hareketliliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.

PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA İNECEK

Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte benzin litre fiyatı 80 TL psikolojik sınırının altına inerek araç sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 83.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 41.20 TL

Ankara

Benzin: 84.80 TL

Motorin: 97.70 TL

LPG: 41.29 TL

İzmir

Benzin: 85.10 TL

Motorin 98.00 TL

LPG: 41.20 TL