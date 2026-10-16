Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Benzin indirimi son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık değişimler yaşanabiliyor.
Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor.
Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.
Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.
Sürücülerin gözü kulağı benzine gelecek bu büyük indirimdeyken, bir diğer merak edilen konu ise motorin fiyatları oldu. Sektör temsilcileri, şu an için motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediğini, motorin fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyacağını bildirdi. Petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de benzer hareketliliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte benzin litre fiyatı 80 TL psikolojik sınırının altına inerek araç sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 83.80 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 41.20 TL
Ankara
Benzin: 84.80 TL
Motorin: 97.70 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir
Benzin: 85.10 TL
Motorin 98.00 TL
LPG: 41.20 TL
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