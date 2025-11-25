FİNANS

Elektrik tüketiminde yeni dönem: Sınır aşanlara destek kesiliyor

Elektrikte yeni tarife dönemiyle birlikte, yüksek tüketimli haneler için kamu desteği sona eriyor. Uzmanlar tasarruf çağrısı yaparken, elektrik şirketleri bilgilendirme mesajlarına başladı.

Elektrik tüketiminde yeni dönem: Sınır aşanlara destek kesiliyor

2026'dan itibaren elektrik tüketiminde yeni tarife dönemi başlıyor. Yıllık 4000 kWh sınırını aşan haneler kamu desteğinden yararlanamayacak.

Türkiye'de elektrik tüketimiyle ilgili önemli bir değişiklik kapıda. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tarife sistemi, mesken abonelerinin elektrik tüketim alışkanlıklarını yakından etkileyecek. Yıllık elektrik tüketimi 4000 kWh'yi aşan haneler, devletin sağladığı kamu desteğinden mahrum kalacak. Bu durum, enerji verimliliği ve tasarruf tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şu anda yaklaşık 300 bin hane, belirlenen 4000 kWh sınırını aşmış durumda. Bu haneler, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte elektrik faturalarında artışla karşılaşacaklar. Elektrik perakende şirketleri, söz konusu abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve tasarruf önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, vatandaşların bu yeni dönemde daha bilinçli enerji tüketimi yapmaları gerektiğini belirtiyor. Isı yalıtımı, enerji tasarruflu cihaz kullanımı, gereksiz aydınlatmanın önlenmesi gibi basit önlemlerle önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmek de uzun vadede maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak öneriliyor.

Yeni tarife sisteminin amacı, enerji verimliliğini teşvik etmek ve kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Bu kapsamda, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler için kamu desteği devam edecek. Ancak, yüksek tüketimli hanelerin bu destekten yararlanabilmesi için tüketimlerini belirli bir seviyenin altında tutmaları gerekecek.

2026 elektrik tarifesiyle birlikte, Türkiye'de enerji tüketimi konusunda yeni bir sayfa açılıyor. Yüksek tüketimli hanelerin destekten mahrum kalması, tasarruf ve enerji verimliliği bilincinin artmasını sağlayabilir. Vatandaşların bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmesi ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi, hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

