FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

17.03.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik piyasası katılımcılarının, mevcut teminat mektuplarını gelecek yıla kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürmesi zorunlu hale geldi.

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunması gereken teminat mektupları, elektronik teminat mektubu olarak ibraz edilecek.

epdk

1 OCAK 2025'E KADAR...

Mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025'e kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilecek. Söz konusu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları ise teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) piyasa katılımcısı adına kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren silinecek. Söz konusu kayıtların silinmesi daha önce toplam teminat hesabının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmekteydi.

thumbs_b_c_00e437d013a05d66ea4bf88a958da79a

BİRDEN FAZLA TEMİNAT TÜRÜ İBRAZ EDEN KATILIMCI, TEMİNATLARI KISMEN VEYA TAMAMEN DİĞER KIYMETLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Değişikliğe göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30’da ilan edilen döviz alış kuru göz önüne alınacak.

2349472_620x349

FİYATLARDA RESMİ GAZETE'DEKİ GÖSTERGE BAZ ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar için de merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar belirleyici olacak.

Piyasa katılımcılarının birden fazla teminat türü ibraz etmesi durumunda, söz konusu teminatlar kısmen veya tamamen teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek.

Nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacak. Söz konusu değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisiyle piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek.

Teminatlara ihtiyati tedbir konması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması durumunda, söz konusu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye seyyanen zamda SGK uzmanı Erdoğan'ı işaret etti! 'Son dakika açıklama gelebilir' Emekliye seyyanen zamda SGK uzmanı Erdoğan'ı işaret etti! 'Son dakika açıklama gelebilir'
"15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası gündem yaratmıştı, yalanlama geldi!"15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası gündem yaratmıştı, yalanlama geldi!
SPK'dan 'şirketlerin tahvil ihracı durduruldu' iddialarına açıklamaSPK'dan 'şirketlerin tahvil ihracı durduruldu' iddialarına açıklama
Anahtar Kelimeler:
EPDK elektrik karar teminat mektubu
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direğe takıldı!

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direğe takıldı!

1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

"15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası gündem yaratmıştı, yalanlama geldi!

"15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası gündem yaratmıştı, yalanlama geldi!

'800 bin liraya hangi arabalar alınır?' Paylaşımı gündem oldu

'800 bin liraya hangi arabalar alınır?' Paylaşımı gündem oldu

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.