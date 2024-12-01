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Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlar yandı! Yasaklara uymayanlara ciddi cezalar geliyor...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.12.2024 19:29
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Hükümetin gündemine aldığı yeni yasa tasarısına göre, elektronik sigara satışı yapanlara ve alkol damıtanlara ciddi cezalar geliyor. Buna göre elektronik sigara ticareti yapan ve bulunduranlara 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Damıtarak içkinin alkol derecesini yükseltenlere ise 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Makaron, sigara kağıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak. Bakanlık tarafından sağlanacak olan elektronik sisteme uymayanlara ise 10 milyon lira para cezası verilecek.

Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlar yandı! Yasaklara uymayanlara ciddi cezalar geliyor...

Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışılığının önlenmesi, kaçakçılığın önüne geçilmesinin yanı sıra, özellikle gençler arasında giderek artan elektronik sigara bağımlılığı konusunda yeni yaptırımları gündeme getiriyor.

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6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek yasa teklifine göre, tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

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MAKARONDA DA UYARILAR BULUNACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kağıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak.

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SİGARA KAĞIDI DÜZ VE STANDART PAKETTE SATILACAK

Makaron, sigara kağıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak. Nargilelerin üzerinde resimli ve yazılı uyarılar olacak. Bahsi geçen konulara uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.

5 YIL İÇİNDE 3 KEZ TEKRARLANIRSA İŞ YERLERİ 2 YIL KAPATILACAK

18 yaş altına tütün ve nargile yasağında caydırıcılığın artırılması amacıyla ihlallerin beş yıl içinde üçüncü defa tekrarlanması halinde tütün satış belgesi veya nargile sunum belgesi iptal edilecek. İş yerleri iki yıl kapatılacak.

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ETİL ALKOL YASAĞINA UYMAYANLARA 3 YILA KADAR HAPİS

Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.
Alkollü içkileri çağrıştırabilecek hiç bir işaret, resim, alamet hiçbir yerde bulundurulamayacak. Fermente ve distile alkollü içki markası birbirlerinin yerine kullanılamayacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu yolla alkollü içkileri teşvik edici ve özendirici uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen elektronik sistemleri kurmayanlara, sistem kapsamında uygulanan mühürleri bozanlara, sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek iletilmesi gereken verinin iletilmesini önleyenlere veya bunları gerçeğe uygun olmayan şekilde iletenlere, alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Fiilin beş yıl içinde tekrarlanması hâlinde üretim ve ithalat faaliyetlerine dair belgeler iptal edilecek.

Anahtar Kelimeler:
alkol Ceza sigara elektronik sigara
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