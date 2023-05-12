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Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakma kararı aldı

12.05.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor. Musk, yeni Üst Yönetici'nin 6 hafta içinde işe başlayacağını duyurdu. Öte yandan bazı Tesla hissedarları, Twitter nedeniyle Musk'ın Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakma kararı aldı

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak." ifadesini kullandı.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.

Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, isim verilmedi.

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İŞİ ÜSTLENECEK KADAR "APTAL" BİRİNİ BULUR BULMAZ CEO'LUKTAN İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu. (AA)

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Elon Musk Twitter

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