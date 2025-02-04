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Emekli, asgari ücretli kara kara düşünüyor, TÜİK'in gıda enflasyonunu geçti! Miktarı yüzde 38 arttı ama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 15:19
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Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına 1 aydan az bir süre kala 2025 için fitre miktarını duyurdu. Fitre miktarının son 10 yıldaki değişimi ise dikkat çekti. Buna göre, fitre bedeli gıda enflasyonunu geride bırakırken aynı zamanda emekli maaşlarının fitre karşısında eridiği de görüldü. Peki son 10 yılda fitre bedelleri ne kadar arttı? İşte detaylar...

Emekli, asgari ücretli kara kara düşünüyor, TÜİK'in gıda enflasyonunu geçti! Miktarı yüzde 38 arttı ama...

Ramazan ayına artık 1 aydan az kaldı. Bu kadar az bir sürenin kalması ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılında verilecek olan fitre miktarını da belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, 2025 yılı fitre miktarı için şu cümleler kuruldu:

NAKİT

“Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir”

SON 10 YILDA FİTRE BEDELLERİ

Ekonomim'in haberine göre, son 10 yılda TÜİK'in gıda enflasyonu ile fitre bedeli kıyaslandı. Buna göre, fitre bedelinin enflasyonu geçtiği görüldü. Ayrıca, son 10 yıl incelendiğinde asgari ücret ve emekli maaşları fitre miktarı karşısında eriyor. Peki son 10 yılda fitre bedeli ne kadar değişti?

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2015: 11,50 TL
2016: 15 TL
2017: 16 TL (yüzde 30 artış)
2018: 19 TL
2019: 23 TL
2020: 27 TL (yüzde 17 artış)
2021: 28 TL (yüzde 4 artış)
2022: 40 TL (yüzde 43 artış)
2023: 70 TL (yüzde 75 artış)
2024: 130 TL (yüzde 86 artış)
2025: 180 TL (yüzde 38 artış)

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her sene belirlediği fitre bedelinin yüzde bin 465 oranında artış kaydedildiği görülürken; TÜİK'in harcama gruplarına göre endekslerinde gıda kalemlerindeki artış oranı son 10 yılda yüzde bin 319 oldu.

Son 10 yılda en düşük emekli maaşı veya asgari ücret alan birinin fitre verebileceği miktar da erimeye başladı. Buna göre, 2015 yılında bin 65 lira olan en düşük emekli olan maaşı ile 93 adet fitre ödenebilirken şu anki emekli maaşı ile 69 fitre bedeli ödenebiliyor.

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BİR ZİRVEYE ÇIKIYOR BİR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Asgari ücretli biri için ise tabloda değişimler dikkat çekiyor. Asgari ücretlinin 2015 yılından 2025'e kadar fitre verebildiği miktar şu şekilde değişiyor:

2015 yılında 104 fitre ödeyebiliyor
2016-2020 aralığında bu sayı ortalamada 87’e gerilerken 2021’de 101’e çıkıyor,
2022’de asgari ücrete yapılan zam ile 106 fitre ödenebilirken,
2023’te yılın iki yarısındaki asgari ücretle 122 ve 2024’te zirveyi görerek 131 fitre ödenebiliyor.
2025 yılına gelindiğinde asgari ücretle ödenebilen fitre sayısı yeniden 123’e geriliyor.

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FİTRE BEDELİ İLE EKMEK ALMA MİKTARI DÜŞTÜ

Fitre miktarı enflasyonun üzerinde artış göstermiş olsa da İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmek kilosunda ilan ettiği verilere göre, ekmek alma miktarı düşüş gösteriyor.

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Yani 2015 yılında fitre bedeli ile 2,3 kilo ekmek alınabilirken, 2018 yılında en yüksek 3,68 kiloya kadar çıkıyor. 2022 yılında 2,80 kilo ekmek alınabilirken, 2023’te yeniden 3,68, 2024’te 3,41 kilogram ekmek alınabiliyordu. Şu anda ise 2025 yılındaki fitre bedeli ise yeniden gerileyerek 2,88 kilo ekmeğe karşılık geliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
fitre ramazan ayı Fitre bedeli 2025
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