Emekli aylığı ve tazminat yükseliyor! İlk adım atıldı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili Bakan Bilgin’den açıklama geldi. 6. Toplu Sözleşme görüşmesinin ardından konuşan Bakan Bilgin, zam açıklamasının dışında 3600 ek gösterge ile ilgili de konuştu.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, doktor, hemşire, din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak. Yasalaşması hâlinde verileceği tarih ve diğer detaylar da netleşecek.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"

Konuya ilişkin bugün açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde süreceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREK"

Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesinin çalışma grubuyla tamamlanacağı bilgisini paylaşan Bakan Bilgin, ‘’Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

‘BÜYÜK BİR UZLAŞMAYLA BURAYA GELDİK’

Bakan Bilgin, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022 yılının ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023 yılının ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

"SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN 3+1 İLKESİNİ BENİMSEDİK”

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili ise "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.



