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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

26.03.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyelerinin zamla beraber ne kadar olduğu merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi de belli oldu. Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerine dair sorgulamalarına hız kazandırdılar. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyelerini ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerinin iki Ramazan Bayramı'nda, ikincisi is Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak. Öte yandan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' da (EYT) düzenlemeden faydalanabilecek. Emeklilerin 1100 TL olan bayram ikramiyesi yükseldi. Peki, yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı emekli bayram miktarları ve detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek. Düzenlemeden 15 milyon emeklinin faydalanacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 900 TL'lik bir artışla 2 bn liraya yükseldi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.


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