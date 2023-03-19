EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi tutarına zam var mı?

Emekli bayram ikramiyesi tutarı Ramazan ayı yaklaşırken internette araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sene iki kez emekliye bin 100 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Ödemelerin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi miktarı da merak konusu oldu.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli Bayram ikramiyesi ödeme tutarı merak edildi.

Bu yıl, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşları dahil olmak üzere öğrenci burdları, sosyal destek paketi ödemeleri gibi birçok kaleme zam yapıldı. Fakat bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl, ikramiyeler Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL, Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olmak üzere hesaplara yatmıştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE TUTARINA ZAM VAR MI?

2023 yılında emekli maaşı zam oranı baz alarak emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılırsa

bayram ikramiyesi bin 430 TL seviyelerine çıkacak.

2023 Emekli Bayram ikramiyesi ödeme tutarına ilişkin 'zam' açıklaması yapılması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Bayramdan en geç 1 hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor.

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT'liler emeklilik için 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunmaya başladı.

Bilindiği üzere normal şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı başvurularını iki hafta içerisinde sonuçlandırıyor.

Fakat EYT ile 2 milyon 225 bin kişinin emekli olması bekleniyor.

Yoğunluk yaşanması nedeniyle emeklilik başvurularında gecikme olacağı düşünülüyor.

Mart ayında başvuru yapan emekli adaylarının Nisan ayında emekli aylığı almaya başlayacakları öngörülüyor.

