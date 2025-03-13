Emekli bayram ikramiyesi zammı tartışma yarattı! "Bu hafta eve gitmeyin, anne babanız sizi döver" CHP'li vekillerden TBMM'de dövizli protesto

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL'lik zam için "Daha ne olacak?" demişti. Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. CHP'li milletvekilleri teklife dövizlerle tepki gösterdi.

"ZAM BİN LİRA, BOZDUR BOZDUR HARCA"

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, sıralarına emekli bayram ikramiyesine yönelik tepkilerini gösteren "1 kg baklava 750 lira", "Emeklinin hakkı fitre değil", "Zam bin lira, bozdur bozdur harca" yazılı dövizler koydu.

"PAZARA ÇIKSALAR AMCALAR, TEYZELER TERLİKLE KOVALAR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bin liralık artışla sadece iki litre yağ, bir paket tavuk, salça ve bir paket alınabildiğini belirterek, "Bunların enflasyondan haberi yok. Bu sepeti teklif sahiplerine getirdim. Pazara gitmedikleri için haberleri yoktur. Memleketin geldiği hale bakın. Birileri zenginleştikçe emekliler fakirleşmeye devam ediyor. Bu teklif sahipleri pazara çıksalar amcalar, teyzeler terlikle kovalarlar" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Verdikleri ikramiye farkı ile yani bin lira ile Ankara'da bir kişi bir akşam iftar yemeğine gidebiliyor" diye konuştu.

"HİÇ DEĞİLSE EMEKLİLER AİLELERİYLE HOŞ BİR BAYRAM GEÇİRECEKKEN ORTAYA ÇIKAN SONUÇ BU"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de "Emeklilerin sorunları katlanarak devam ederken bayram ikramiyesinin bir nebze de olsa sorun çözecek bir miktar olması gerekiyordu. Hiç değilse emekliler aileleriyle hoş bir bayram geçirecekken ortaya çıkan sonuç bu. İktidarın emekliye, işçiye, memura, çiftçiye reva gördüklerini gösteriyor bize. Bize göre bayram ikramiyeleri en azından asgari ücret olmalı" ifadelerini kullandı.

"BABANIZA SORSANIZ O BİLE KIZAR"

CHP'li Ağbaba, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a, "Sizin de aileniz emeklidir. Babanıza sorsanız o bile kızar size. Bu hafta eve gitmeyin anneniz babanız sizi döver" dedi.



Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş

TEKLİFİN SAHİBİ AK PARTİLİ ALTINSOY'DAN YANIT

Teklif sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise "Biz pazara gidiyoruz merak etmeyin" karşılığını verdi.



Hüseyin Altınsoy

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE 1000 LİRA ZAM

Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DAHA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını sorması üzerine "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" diya yanıt vermişti.

Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Yetersiz. Emeklilerin alım gücü düşüyor. Güzel bir iyileştirme, ancak daha fazlası gerekli. Tamam, ancak bunun düzenli olarak yapılması gerekiyor. Memnun değilim, bu sadece seçim öncesi bir manevra. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?