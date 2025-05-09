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Emekli için promosyon yarışı! 27 bin liralık hamle geldi sıra 30 bin TL'de 'Bankalarda hareketlenme başlıyor'

Bankalar arasında emekli promosyon rekabeti devam ediyor. Müşteri kazanmak için emekli promosyonlarında rakamları güncelleyen bankalar rekabeti artırırken son olarak özel bir banka promosyon ücretini 27 bin TL seviyesine yükseltti. SGK Uzmanı Murat Bal emekli promosyonlarının 30 bin TL'yi bulabileceğini kaydederek o detayı açıkladı. İşte ayrıntılar...

Emekli için promosyon yarışı! 27 bin liralık hamle geldi sıra 30 bin TL'de 'Bankalarda hareketlenme başlıyor'
Ezgi Sivritepe

Emekliler maaşlarını aldıkları bankalardan ayrıca promosyon ücreti de alıyor. En yüksek hangi banka promosyon ücreti veriyorsa aylığını o bankadan almak isteyen emekliler araştırmalarına devam ediyor. Kamu bankalarında rakamlar çok oynamazken özel bankalarda rekabet artıyor.
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AYNI BANKADAN MAAŞINIZ ALIRSANIZ...

Emekli aylığını 3 yıl boyunca bir aynı banka üzerinden alacağını taahhüt eden vatandaşlar, bunun karşılığında bankadan promosyon almaya hak kazanıyorken aynı zamanda bazı ekstra avantajları da oluyor.

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KAMU BANKALARI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Kamu bankalarında promosyon ücretleri en düşük maaşa 8 bin lira en yüksek maaşa 12 bin lira olarak değişirken özel bankalarda durum daha farklı ilerliyor. CNNTÜRK ekranlarında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, emekli promosyonları için açıklamada bulundu.

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EMEKLİYE 27 BİN LİRA PROMOSTON VERİYOR!

Bal, bir bankanın 27 bin lira promosyon verdiğini söyledi ve, "10 bin lira nakit, 10 ay boyunca da aylık bin 500 liralık harcama imkanı veriyor size. Siz emekli maaşını taşırsanız bütün bankalar internet üzerinden yapılan havale/EFT'lerden masraf almıyor. Hemen hemen tüm bankalarda bu var. Bazı bankalar yatırdığınız mevduat üzerinden size fazla faiz veriyor; bazı bankalar kullanacağınız faiz üzerinden size düşük faiz veriyor" diyerek diğer avantajlar hakkında bilgi verdi.

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MAAŞLARA YÜZDE 17 ZAM GELİR Mİ?

4 aylık enflasyon farkının 5 Mayıs tarihinde belli olduğunu ifade eden Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 13,36; memur emeklisi için yüzde 12,29 oranında zammın hakedildiğini ve 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 17 kadar maaş zammı hakedebileceklerini söyledi
.

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PROMOSYONLARIN 30 BİN LİRA OLMASI İÇİN...

"Maaşlara yüzde 17 oranında zam gelirse emekli promosyonları 30 bin lira olur mu?" sorusunda ise Bal şu şekilde cevap verdi:
"Emekli promosyonlarının 30 bin liranın üstüne çıkması için, kamu bankalarında bir hareketlenme başlıyor, promosyon miktarlarını yukarı yönlü güncellenmesi ile özel bankalar arasında rekabet kızışacak ve promosyonların 30 bin liraya çıkmasını bekliyorum. Kamu bankalarının promosyon ücretlerini güncellemesini bekliyorum"

Hissenet
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