Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekli maaş zammı son durum araştırılıyor. Binlerce emekli vatandaş bu yıl 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek.Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)