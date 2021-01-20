Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... BAĞ-KUR ve SSK emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri!

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi.

İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler... EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? Geçtiğimiz yıl emekli memurlarınnın maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırılmıştı. Geçen yıl maaş farklarının banka hesaplarına yatırıldığı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Emekli maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden yatırılması bekleniyor. Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4’ünde belli olduğundan yüzde 4.36’lık fark maaş tarihine yetişemedi. Kaldı ki maaşlarını 1, 2 ve 3 Ocak’ta çekecek emeklilere kısıtlamalar nedeniyle maaşları 31 Aralık’tan önce yatmıştı. Geçen yıl zam farkı 25-28 Ocak’ta ödenmişti. 2.3 milyon memur emeklisinin zam farkının geçmiş uygulamalara göre bu yıl 20-25 Ocak veya 22-27 Ocak arasında yatması muhtemel. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Farkların yatacağı tarih maaş gününe göre belirlenecek. En düşük memur emekli maaşında 207 liralık artış olacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek. EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK? En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükselecek. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar. SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI 2020 Temmuz 2020 tarihinde emeklilerin aldığı maaş ve 2021 Ocak ayında emeklilerin aldığı maaş şu şekildedir; SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 - 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 - 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 - 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 - 1.662 SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ SSK emeklilerinin maaş farkı alma tarihi tahsis numarasının son numarasına göre değişiyor; SSK tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 17'sinde, SSK tahsis numarasının son rakamı 8 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 18'inde, SSK tahsis numarasının son rakamı 7 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 19'unda,

SSK tahsis numarasının son rakamı 6 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 20'sinde, SSK tahsis numarasının son rakamı 5 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 21'inde, SSK tahsis numarasının son rakamı 4 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 22'sinde, SSK tahsis numarasının son rakamı 3 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 23'ünde, SSK tahsis numarasının son rakamı 2 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 24'ünde, SSK tahsis numarasının son rakamı 1 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 25'inde, SSK tahsis numarasının son rakamı 0 olan SSK emeklisi maaş farkını her ayın 26'sında, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK? En düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek. BAĞ-KUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkı alma tarihi tahsis numarasının son numarasına göre değişiyor; BAĞ-KUR tahsis numarasının son rakamı 9 olan BAĞ-KUR emeklisi maaş farkını her ayın 25'inde, BAĞ-KUR tahsis numarasının son rakamı 8 olan BAĞ-KUR emeklisi maaş farkını her ayın 27'inde,