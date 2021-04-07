Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Ramazan Bayramı ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Enflasyon oranının gittikçe artması ve gıda fiyatlarındaki fiyat artışlarından sonra emekli ikramiyelerinde de enflasyon oranında bir zam beklentisi oluştu. 2018 yılından itibaren 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl fiyat artışı yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Ramazan Bayramı’ndan önce 13 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak. Peki 2021 Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneğinden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bayram ikramiyelerinin arttırılması ile ilgili mektup gönderildi.

Tüm Emek Der Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Satılmış Çalışkan imzasıyla 4 Mart'ta gönderilen mektupta bayram ikramiyelerinin arttırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyeleri 6 dönemdir aynı miktarda ödeniyor.

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.