Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, hesaplara yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesinin miktarı ve ödeneği tarih merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlar konu ile ilgili sorgulamalar yapıyor. İkramiye miktarına zam yapılıp yapılmayacağı da gündemde yer alan konulardan oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve yattı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İlgiyle beklenen Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek.

SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. SSK emeklileri 5-6 Temmuz tarihlerinde emekli bayram ikramiyesini alacaklar. Emekli Sandığı emeklileri de 2-5 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerini almış olacak. Bağ-Kur emeklileri ise 7 Temmuz’da emekli ikramiyelerini alabilecek.

Emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. İkramiyeler hakkında henüz zam açıklaması gelmedi. İkramiyelerin 1100 TL olarak yatırılması bekleniyor.

4 (a) (SSK) kapsamında maaş alan vatandaşların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

4 (b) (BAĞKUR) kapsamında maaş alan vatandaşların 7 Temmuz 2022,

4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alan vatandaşlara aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.



