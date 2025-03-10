Emekli ikramiyesinde 4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış yaptı 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı! Rakam verdi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 5 bin TL, 40 bin TL, 3 bin 500 TL ve 3 bin 750 TL rakamları kamuoyunda sık sık konuşulurken artık ikramiyelerin bugün belli olması da beklentiler arasında. Artışla ilgili çok sayıda rakam konuşulurken özellikle bir süredir 4 bin TL rakamının üzerinde duruluyordu. Ancak bununla alakalı ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

TV100 canlı yayınında Cansu Canan, Sabah Gazetesi'ndeki, ağırlıklı konuşulan rakam olarak 4 bin TL olacağı yönündeki iddiayı Bayram'a sordu.

"4 BİN TL'DEN BİRAZ DAHA FAZLA OLMASINI BEKLİYORUM"

Bunun üzerine Bayram "Ben 4 bin TL'den biraz daha fazla olmasını bekliyorum" yanıtını verdi. Bayram'ın ifadesi üzerine Cansu Canan şaşırırken Muhammet Bayram şu ifadelerle devam etti:

"YÜZDE 50'LER CİVARINDA, 4500 GİBİ..."

"Yüzde 50'ler civarında, 4 bin 500 gibi. Çünkü bir önceki dönemde yine yüksek enflasyonist ortam vardı. 2021'den 2023'e yüzde 100'e yakın artırıldı, yüzde 100'den biraz daha az artırıldı. 2023 ile 2024 arasında yüzde 100 artırıldı. Şimdi yıl sonu enflasyonumuz geçen sene biliyorsunuz Kurban bayramında bir bayram ikramiyesi verildi. Yıllık enflasyon yüzde 44 geldi. Yani en az yüzde 45'ler civarında bir kere olması lazım. Zaten 4450 lira yapıyor. O yüzden yüzde 50'ye yakın, 4500 lira... Bugün Bakanlar Kurulu var, Kabine toplantısı yapılacak. Bugün muhtemelen konuşulacaktır, konular arasında vardır.

Ama bayramdan biliyorsunuz bir hafta önce gibi veriliyor. Ramazan Bayramı olması münasebetiyle de biraz daha erken verilebilir"