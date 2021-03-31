Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken talep!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada hükümete seslenerek, "Emekli ikramiyelerine neden zam yapılmıyor?" sorusunu sordu. 2018 yılında getirilen emekli ikramiyelerine her yıl zam yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hadi bunu yapamıyorsun diyelim. O zaman 1500 lira yap" dedi.

"NEDEN EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILMIYOR?"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında emekliler üzerinden hükümete yüklendi. 2018 yılında emeklilere getirilen 1000 liralık bayram ikramiyesinin kendi vaadi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Neden emekli ikramiyesine zam yapılmıyor?" diye sordu.Kılıçdaroğlu emekli ikramiyesi konusunda şunları söyledi:"Devleti yönetenlerin sosyal devleti güçlendirmesi lazım. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye demiştik. Noterden taahhüt etmiştim. Yapacağım diye.

"ENFLASYON SIFIR MI, NİYE ZAM YAPILMIYOR?"

Dönemin bakanı demişti ki, 'Buyrun yapın bakalım, eğer yaparsanız bende gidip CHP'ye oy vereceğim.' Yaptılar mı? Yaptılar. 2018, 2019, 2020, 2021... Niye zam yok. Emeklilere niye zam verilmiyor? Enflasyon sıfır mı? Enflasyon sıfırsa vermeyiz zam.