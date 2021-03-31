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İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.03.2021 10:08 | Son Güncelleme

Şubat ayında bazı elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammının ardından, ikinci el araba alım satım işlemlerinde alınacak yeni bir vergi uygulamasının da hazırlandığı iddia edildi.

İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?

Geçtiğimiz şubat ayında bazı elektrikli otomobillere gelen ÖTV zammının ardından ikinci el araç alım satımında yeni vergi uygulaması gündeme geldi. İddaya göre, yeni ekonomik reform paketinde yapılan çalışmalara yeni vergi kriterleri getirilecek.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ VERGİ

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümetin üzerinde çalışmalar yaptığı yeni ekonomik reform paketinde, yeni vergi uygulamaları getirilecek. Hazırlanan taslakla, ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor.

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELMİŞTİ

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi.

Alınan kararda, elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarıldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
10 larca yıl çalışıp bir clio alabilirsen ne mutlu sana vatandaş
devlet batiyor.. ;(
Döviz artışı yetmiyormuş sıfır araç ÖTV zammı yetmiyormuş al satçıların koyduğu karlar yetmiyormuş gibi Bir de yeni bir Vergi gelecek he ? Bu milleti aptal yerine koyuyorlar resmen
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