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Bakan Selçuk duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2021 09:55 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor

Bakan Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.
Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

“2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek” diyen Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
geçenlerde Asgarî Ücret artışı ile ilgili bir haberde vatandaşın biri " Bunlara Oy verenler hep emekli kesim" demişti. Bir başka vatandaş ta " Bunların Oy Kitlesi zaten asgarî Ücretliler " demişti. ikisi de haklıydı EMEKLİNİNDE EMEKÇİNİN DE PARTİSİDİR AKPARTİ! Bağdat Caddesi nin Etilerin Nişantaşı nın Garibanlarının Partiside CHP dir. bunu herkes bilir zaten
İdareli harcayın. Müsrüflik yok. Sonra geçinemedim, yetmiyor demeyin.
Emekli isen emeklersin 25 yıl çalış çabala 1625 TL rebami çalışmayıp ne yapsın Ahmet amca Mehmet amca yetmiyor yetmiyor diyor haklı Allah derman versin emeklilerimize
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