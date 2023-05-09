EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023: Emekli zammı ne kadar olacak, Temmuz'da zam var mı? 2023 emekli maaşı hesaplama ekranı!

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yükseltilmişti. temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaş zammının ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. İşte, 2023 emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar..

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamı geçtiğimiz hafta açıklandı.

Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası belli olacak.

MEMUR VE MEKLİYE ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLAMI KADAR ZAM

Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her sene 2 kez 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor.

Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKLI

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

