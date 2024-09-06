FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı arttı… Bankalar yarışa girdi! En yüksek promosyon ödeyenler belli oldu

Emekli maaşı arttı… Bankalar yarışa girdi! En yüksek promosyon ödeyenler belli oldu

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.09.2024 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşının artmasıyla birlikte bankalar da promosyon yarışına girdi. 2024 Eylül ayı itibariyle emekli müşterilerini kaçırmak istemeyen bankalar, promosyon kampanyalarını güncelledi. En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar da belli oldu.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar promosyon kampanya yarışında yeni bir adım attı. Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi’nin emekli promosyon kampanyalarında en yüksek teklifi sunmaya başladı. Emekli maaşlarında ek ödemelerle birlikte en yüksek emekli promosyonu 24 bin TL'ye kadar ulaştığı görüldü.

2024 EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Bankalar Eylül ayı 2024 yılı emekli maaşlarının artmasıyla güncel promosyon ücretlerini resmi sitelerinde duyurdu. CNN Türk’te yer alan habere göre, bu kapsamda bankalar emekli promosyon ödemeleri şu şekilde güncelledi.

türk lirası

YAPI KREDİ BANKASI

1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabilecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak toplamda 24 bin TL'ye varan bir promosyon ödemesi duyurdu. Kampanyadan 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz yararlanabilecek. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

10.000.- TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara
8.000.- TL,15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara
10.000.- TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılacak.

zam

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’nın resmi sitesinden duyurduğu emekli promosyon kampanyasını şu şekilde güncelledi:

Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon imkanı tanıyor.

Emekli promosyon avantajından 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilecek.

mevduat

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan yararlanabilecek.

0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

emekli

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon imkanı sağlıyor.

FİBABANKA

Fibabanka’nın emekli maaşı promosyon güncellemesine göre;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL şeklinde olacak.

emekli4

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde yapılacak:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL ödeme yapılacak.

emekli1

QNB FİNANSBANK

Aylık Maaş Tutarı;

0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme sağlayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Promosyon Zam banka maaş emekli kampanya
En Çok Okunan Haberler
Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

30 bin dolara satılıyor! Elektrik ustasıydı, o işe başladı...

30 bin dolara satılıyor! Elektrik ustasıydı, o işe başladı...

Tatilciler arasında yeni akım başladı: "Popülerliği daha da artacak"

Tatilciler arasında yeni akım başladı: "Popülerliği daha da artacak"

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.