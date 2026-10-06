FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaş zammı son dakika! TÜİK tarafından Eylül enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emeklinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. 3 senaryoya göre maaş zammı hesapları da ortaya çıktı.

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı
Hande Dağ

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Ocak 2027'de emekliye ne kadar zam olacak? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırırken TÜİK tarafından eylül enflasyonunun açıklanmasıyla hesaplamalar da hızlandı.

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı 1

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonlarının açıklanmasıyla beraber 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Enflasyon temmuzda 1,78, Ağustosta 1,84 ve Eylülde 1,84 oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı da 5,57 olarak hesaplandı. Geriye emeklinin maaş zammının netleşmesi için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarıyla beraber 3 aylık veri kaldı.

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine indirim geldi: Tabela değişti! Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

EMEKLİ ZAMMINDA 3 SENARYO

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; yıl sonuna dair güncel tahminlerde maaşlar için üç farklı senaryo ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 8,70 olmasının beklendiği kaydedilirken Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahminin gerçekleşmesi halinde ise artışın yüzde 9,04'e çıkabileceği aktarıldı. Diğer yandan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde de artışın yüzde 10,06'yı bulabileceği belirtildi.

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan halen 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı ise kök aylıktan farklı şekilde yasal düzenleme ile belirleniyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan 6 aylık enflasyon artışı, en düşük emekli maaşını otomatik olarak yükseltmiyor. En düşük emekli maaşının da ocak ayında artırılması için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekirken taban aylığın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan zam oranında artırılması durumunda yeni tutara dair senaryolar ve rakamlar da hesaplandı. Buna göre; en düşük emekli maaşı için yüzde 8,70'lik senaryoda yaklaşık 25 bin 600 TL, yüzde 9,04'lük senaryoda yaklaşık 25 bin 680 TL, yüzde 10,06'lık senaryoda yaklaşık 5 bin 922 TL rakamları hesaplanıyor.

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı 4

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur emeklisinin zam hesabı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı oluyor. Memur ve memur emeklileri için 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına 2027'nin ilk yarısı için uygulanacak olan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Söz konusu 3 senaryoya göre ise memur emeklisinin Ocak zammı sırasıyla yüzde 6,66, yüzde 7 ve yüzde 8,01 olarak hesaplandı. Bu durumda mevcutta 31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli maaşının da yaklaşık 33 bin 628 TL ile 34 bin 51 TL aralığına çıkması hesaplanıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine indirim geldi: Tabela değişti!Motorine indirim geldi: Tabela değişti!
3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli emekli maaş zammı emekli zammı emekli ocak zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.