Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Ocak 2027'de emekliye ne kadar zam olacak? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırırken TÜİK tarafından eylül enflasyonunun açıklanmasıyla hesaplamalar da hızlandı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonlarının açıklanmasıyla beraber 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Enflasyon temmuzda 1,78, Ağustosta 1,84 ve Eylülde 1,84 oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı da 5,57 olarak hesaplandı. Geriye emeklinin maaş zammının netleşmesi için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarıyla beraber 3 aylık veri kaldı.

EMEKLİ ZAMMINDA 3 SENARYO

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; yıl sonuna dair güncel tahminlerde maaşlar için üç farklı senaryo ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 8,70 olmasının beklendiği kaydedilirken Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahminin gerçekleşmesi halinde ise artışın yüzde 9,04'e çıkabileceği aktarıldı. Diğer yandan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde de artışın yüzde 10,06'yı bulabileceği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan halen 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı ise kök aylıktan farklı şekilde yasal düzenleme ile belirleniyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan 6 aylık enflasyon artışı, en düşük emekli maaşını otomatik olarak yükseltmiyor. En düşük emekli maaşının da ocak ayında artırılması için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekirken taban aylığın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan zam oranında artırılması durumunda yeni tutara dair senaryolar ve rakamlar da hesaplandı. Buna göre; en düşük emekli maaşı için yüzde 8,70'lik senaryoda yaklaşık 25 bin 600 TL, yüzde 9,04'lük senaryoda yaklaşık 25 bin 680 TL, yüzde 10,06'lık senaryoda yaklaşık 5 bin 922 TL rakamları hesaplanıyor.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur emeklisinin zam hesabı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı oluyor. Memur ve memur emeklileri için 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına 2027'nin ilk yarısı için uygulanacak olan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Söz konusu 3 senaryoya göre ise memur emeklisinin Ocak zammı sırasıyla yüzde 6,66, yüzde 7 ve yüzde 8,01 olarak hesaplandı. Bu durumda mevcutta 31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli maaşının da yaklaşık 33 bin 628 TL ile 34 bin 51 TL aralığına çıkması hesaplanıyor.