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EMEKLİ MAAŞI KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı belli oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ödeme takvimi

16.01.2024 19:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? sorusu Kabine Toplantısı sonrasında belli oldu. 7500 TL olan emekli taban maaş rakamı 10 bin liraya, zam oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milyonların beklediği haberi duyurmasının ardından sıra Meclis aşamasına Bağkur SGK emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte emekliye ek zam düzenlemesinin detayları ile 4a, 4b, 4c SSK Bağkur Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi…

EMEKLİ MAAŞI KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı belli oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ödeme takvimi

Son dakika: Emekliye ek zam düzenlemesi için milyonlar tek nefes Kabine Toplantısı’na kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye refah payı düzenlemesinin detaylarını duyurdu. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Bağkur SSK (4a 4b) emekli maaşı ödeme tarihleri ile son dakika haberinin detayları…

Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİYE 5 PUAN İLAVE, EŞİTLEME TEMMUZ'DA

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranı yüzde 37,57 olarak netleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı 5 puan artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini, Temmuz ayında memur maaş zammı ile eşitleneceğini söyledi. Emekli kök maaş rakamı 7500 TL olanlar için de düzenlemeye gidildi. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA TAKVİM

Şimdiki adım ise 2024 en düşük emekli maaşı ve refah payının kanun teklifine eklenmesi. Ardından yeni aylıklar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek. Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

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EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konuların başında gelen emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Gelecek hafta Meclis’e taşınması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ise yasalaşabileceği ifade ediliyor.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Ancak emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL’nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek..

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Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TÜRK LİRASI (391)

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.


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