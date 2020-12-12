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Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi de emekli maaşı zammı belli oldu mu sorusu oluyor. Çok sayıda emekli vatandaş tarafından emekli maaşı ne kadar 2021 konusunda araştırmalar yapılıyor. Konuyla ilgili önemli isimlerden de çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 2021 emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri

Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı

2021 yılına kısa bir süre kala özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oluyor. Yeni yıla kısa bir süre kala 2021 ocak emekli zam oranı en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün konuyla ilgili AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2021?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2021 emekli maaş zammı ile ilgili olarak AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Salgının insan sağlığının yanı sıra ülke ekonomisini de olumsuz anlamda etkilediğini söyleyen Ergün, ekonomideki olumsuzlukların başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkilediğini belirtti. 2021 emekli maaşı konusunda çok sayıda vatandaş tarafından güncel gelişmeler merakla beklenirken Ergün, emeklilerin önemli bir bölümünün asgari ücretin dahi altında aylık aldığına ve bunun dışında hiçbir gelirlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Ergün konuyla ilgili olarak "Kovid-19, hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkiledi. Salgınla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorunlu harcama kalıpları değişti. Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğal gaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Zaten sabit ve kıt gelirle ay sonunu getirme mücadelesi veren emeklilerimiz bundan olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve çarşı-pazardaki yüksek enflasyon, emeklilerimizin gelirlerini ciddi oranda eritti. Geçim koşulları giderek zorlaşan emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ve taleplerin ardından 2021 emekli ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda da olası zam oranları hakkında tahminlerde bulunuluyor. Bu doğrultuda uzmanların ve vatandaşların 2021 emekli maaşı zam oranı ile ilgili olarak çeşitli öngörüleri oluyor. 5 aylık dönemin verisine göre emekli maaşı zammı ile ilgili çıkarımlar yapılabiliyor.

Dolayısıyla bu 5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belirginleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi netleşti. Şu an için net emekli maaşı zammı ne kadar 2021 sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyebilecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne Aralık ayının verisi de ilave edilecek. Bunun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı seyyanen zam talebiyle alakalı açıklamalarının nasıl bir karşılık bulacağı da merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM NE ZAMAN?

Vatandaşlar tarafından emekli maaşı zammı ne zaman olacak konusunda da araştırmalar yapılıyor. AA muhabirine açıklama yapan Ergün, işçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapıldığını anımsattı. Ergün, memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırıldığını hatırlattı.

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldiğini belirten Ergün, bu sonuçlar doğrultusunda Temmuz 2020 ile Kasım 2020 dönemini kapsayan 5 ayda TÜFE oranının yüzde 7,02 olarak hesaplandığına dikkati çekti. Bu orana aralık ayı TÜFE oranının da ekleneceğini ve emeklilerin aylıklarına yapılacak yeni zam oranın belirleneceğini ifade eden Ergün, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Aralık ayında TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de altı aylık kümülatif toplam yüzde 8,09 olur. Yani emekli, dul ve yetimlerin aylık ve gelirlerine 2021'nin ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı bu şekilde netleşir. Bu rakamdan hareketle 2000 yılından önce emekli olmuş, en düşük işçi emeklisi aylığı 2 bin 232 liradan 2 bin 413 liraya yükselir. Zamla gelen 181 lira günlük 6 liraya karşılık gelir. Bu da günlük sadece bir şişe süt demektir. Biz işte bunun için seyyanen zam talep ediyoruz." Emekli aylığı hesaplama kriteri ile ilgili değişiklik sebebiyle 2000 yılı sonrası emekli olanlara 2000 öncesi emekli olanların oldukça altında aylık bağlandığına vurgu yapan Ergün, sosyal güvenliğin eşitlik kuralının 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla bozulduğunu belirterek, sigortalı çalışma süresinin artmasına rağmen emekli aylıklarının düşmesi konusuna bir çözüm getirilmesini istedi.

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2021 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondan kaynaklı artışların emeklilerin giderlerindeki artışları karşılama konusunda yetersiz olduğunu belirten Ergün, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile hane halkı tüketim harcamaları rakamlarının vatandaşların yaşam koşullarından uzak olduğunu belirtti.

Bu noktada sokağın enflasyonunun TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde olduğuna dikkati çeken Ergün, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı sepette temel ihtiyaçların payının yükseltilmesini ve Kovid-19 salgını da dikkate alınarak özellikle konut (ısınma, elektrik, su ve kira) ve gıdanın enflasyon sepetindeki ağırlığının yükseltilmesini talep etti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmek adına yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ifade eden açlık sınırının 2.516 TL olduğuna vurgu yapan Ergün; ülkenin kalkınması, büyümesi ve refahı için senelerce emek vermiş olan emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi, emekli maaşı zam 2021 konusunda alınacak kararlar ve güncel açıklamaların yanı sıra aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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