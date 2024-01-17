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  4. EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İlave 5 puan ve 10 bin TL için gün ve saat belli oldu! Meclis adımına geçiliyor: İşte 4A 4B zamlı Bağkur SGK emekli maaşı ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İlave 5 puan ve 10 bin TL için gün ve saat belli oldu! Meclis adımına geçiliyor: İşte 4A 4B zamlı Bağkur SGK emekli maaşı ödeme takvimi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
17.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi için nihai zam oranları netleşti. Yüzde 5 ilave zam ve 10 bin liralık en düşük emekli maaşı için yasa teklifi yarın saat 11.00’de Meclis’e geliyor. Teklifin gelecek hafta yasalaşması bekleniyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Bağ-Kur SGK 4B 4A emekli maaşı ödeme takvimine ilişkin detaylar…

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İlave 5 puan ve 10 bin TL için gün ve saat belli oldu! Meclis adımına geçiliyor: İşte 4A 4B zamlı Bağkur SGK emekli maaşı ödeme takvimi

Son dakika: Emekliye ek zamda Meclis’in mesaisi başlıyor! Yüzde 37,57’den 5 puan ilave ile yüzde 42,6’ya yükseltilen SSK Bağkur emekli maaşı zammı ile en düşük emekli maaşı için kanun teklifi TBMM’ye geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti tarafından hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulan istihdamın desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere yarın saat 11.00’de toplanacak.

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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YASALACAK?

Söz konusu teklifin yarın komisyonda kabul edilmesinin ardından gelecek hafta Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emekli maaşı ödemeleri bugün başladı, 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Ancak emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL’nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.

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Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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