Emekli maaşı yattı mı? Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. TÜİK'in Hziran ayı enflasyon oranını duyurmasının ardından en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Çok sayıda SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz'da zamlı maaş alacak. Peki Emekli maaşı yattı mı 2022? Bağkur Zamlı Temmuz Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları ödeme takvimi netlik kazandır.

İşte emekli maaşı ödeme takvimi...

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.





