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Emekli maaşı zammı belli oldu! 13,7 milyon emekliyi kapsayacak

04.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklaması bugün TÜİK tarafından yapıldı. 2022 yılının 6 aylık enflasyon verisi saat 10.00'da belli oldu. Enflasyon farkının açıklamasının ardından emekli ve memur zammı netlik kazandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve Temmuz 2022 emekli maaşı zammında son durum...

Emekli maaşı zammı belli oldu! 13,7 milyon emekliyi kapsayacak

Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi (bugün) TÜİK tarafından açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekliye yüzde 40'ın üzerinde zam yapılacak.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı.

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olurken, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 olarak hesaplandı.

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Emekli zammı ile ilgili müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE HESAPLARA YATACAK

Son Kabine Toplantısı sonrası, kamu çalışanları ve emeklilerin enflasyon farklarını vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmanın 13,7 milyon emekliyi kapsadığını söylemişti.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

"HİÇBİR EMEKLİNİN HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLMESİNE MÜSADE ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise "Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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