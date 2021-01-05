Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar oldu? 2021 ocak emekli zam oranı

2021 yılına girilmesiyle beraber özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarı geçtiğimiz günlerde belli oldu. 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Bu doğrultuda emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar... 2021 ASGARİ ÜCRET Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu. AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ belli oldu mu? AGİ 2021 ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışanlar için 2021 AGİ ücretleri Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti. Konuyla ilgili olarak bir süredir önemli açıklamalar yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsatmıştı. Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetmişti: "Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."

Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz." Bu açıklamaların ve taleplerin ardından 2021 emekli ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyordu. EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek. Memur maaşı zam tablosu 2021... Hangi memur ne kadar zam aldı? 2021 memur zam listesi! 15 Ocak'ta kim ne kadar maaş alacak? EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Görevdeki memurlarla memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme kaynaklı zam ile beraber yüzde 4.36 enflasyon farkı da olacak şekilde 2021 yılının ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisi vatandaş da maaşlarını yüzde 8.36 zamlı olarak alacak. Zamla beraber en düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 TL olurken en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı da 2.274 TL olacak. Bunun yanı sıra en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 TL olacak. Bağ-Kur, SSK ve tarım emeklileri daha önce 2020'nin ocak ayında yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı olarak maaşlarını almışlardı. 2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BEKLENTİLERİ Geçtiğimiz günlerde AA muhabirine açıklama yapan Ergün, işçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapıldığını anımsatmıştı. Ergün, memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırıldığını hatırlatmıştı. TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldiğini belirten Ergün, bu sonuçlar doğrultusunda Temmuz 2020 ile Kasım 2020 dönemini kapsayan 5 ayda TÜFE oranının yüzde 7,02 olarak hesaplandığına dikkati çekmişti. Bu orana aralık ayı TÜFE oranının da ekleneceğini ve emeklilerin aylıklarına yapılacak yeni zam oranın belirleneceğini ifade eden Ergün, sözlerini şöyle devam ettirmişti: