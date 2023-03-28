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Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Önce asgari ücret, şimdi de memura refah payı! En düşüğü 13.009 TL…

28.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile 7.500 TL’ye yükseltilen taban aylıkların ardından gözler asgari ücrete ara zam ve memura refah payı düzenlemesine çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı “En düşük memur maaşına zam gelecek mi, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt ararken 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları daha da önemli hale geldi. İki aylık enflasyon farkı yüzde 9,8 olurken, memurun alacağı en düşük maaş ise şimdiden 13.009 TL’ye yükseldi.

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Önce asgari ücret, şimdi de memura refah payı! En düşüğü 13.009 TL…

2023 başında tüm çalışanlar ile emeklilerin maaşları yeniden şekillenmiş ve her kesim için yeni zamlı maaşlar tek tek açıklanmıştı. Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herkesin maaşı yüzde 30 zamlanmıştı. En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ancak en düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye çıkarılmasının ardından gözler bir kez daha asgari ücret ile memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

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ASGARİ ÜCRETE AÇLIK SINIRI FORMÜLÜ

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplara yatan emekli ikramiyesini 2 bin TL olarak öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün akşam kabul edildi. Bu gelişme ile asgari ücretli çalışan milyonların da maaşları için zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekli görülmesi halinde ara zam yapmaktan kaçmayacaklarını daha önceden belirtmişti. Ancak Ankara’dan konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. SGK uzmanlarına göre asgari ücrete zam yapılmasının mevcut şartlarda mümkün olduğu dile getirilirken, mevzuatın buna elverişli olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda TÜRK-İŞ’in Şubat ayı açlık sınırı olan 9.425 lira yeniden gündeme geldi.

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MEMURA YÜZDE 30 ZAM

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı. Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye yükseltildi.

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ONLAR DA EK ZAM TALEBİNDE BULUNDU

Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu. Şimdi ise tüm gözler Mart ayı enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan Pazartesi günü belli duyuracak.

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MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKLARI BELLİ OLDU

Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.

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2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle olmuştu:

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL


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