EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den emeklileri heyecanlandıran ‘ek zam’ açıklaması! Meclis Genel Kurulu öncesi ‘uzlaşı’ mesajı: ‘Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz…’

Son dakika haberi… En düşük memur maaşını 22.017 TL’ye yükseltecek ve Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranını yüzde 25’e yükseltecek torba yasa teklifi dün Meclis Genel Kurulu’na gelecekti. Ancak bugün saat 14.00’e ertelenen Genel Kurul kararı milyonlarca kişide heyecana yol açtı. Emekliye zam oranı değişir mi? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken açıklamalar da peş peşe geldi.

MYNET FİNANS

MHP’DEN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TALEBİ

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında emekliye zam için önerisini sundu. Bahçeli emekli maaşı zammı için açık çağrıda bulunurken, “Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır” MHP Lideri, “Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir” diye konuştu.

AK PARTİ’DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Bir başka açıklama ise AK Parti kanadından geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, bugün görüşülecek olan zam teklifi görüşmeleriyle ilgili emeklileri umutlandıran açıklamasında, “17 maddeden oluşuyor mevcut kanun teklifimiz. 2 tane de geçici maddemiz var. Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TALİMATI

“Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı, aynı zamanda SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25'e çıktık. SGK ve Bağ-Kur için de öyle aynı zamanda ifadelerini kullanan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"ARTIRMA NOKTASINDA ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"

“Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.”

EMEKLİYE ZAM ORANI DEĞİŞİR Mİ?

Bu gelişmelerle Meclis koridorlarında çok önemli bir kulis bilgisinin konuşulduğu öğrenildi. Komisyona gelen yasada emekli zammına ilişkin herhangi bir teklif yoktu ancak önerge ile yüzde 25 zam uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu şekli ile Genel Kurul’a sunulan teklifin teknik olarak düzenlenmesinin yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece seyyanen zam talebinin yasa önerisine eklebileceği dile getiriliyor.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.



