EYT EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kanunda açık şekilde ifade ediliyor! Uzman isim ‘Her durumda’ diyerek anlattı: Zam farkı için gözler SGK'da...

Son dakika haberleri… Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 zam verilecekti. AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergeye göre Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı. Ancak artış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacağı iddia edildi.

EYT’LİLER EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDAN YARARLANACAK MI?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “EYT'liler de bu verilen ilave artıştan yani yüzde 25'e yükseltilen artıştan her şekilde yararlanacaklar. Sosyal medya mecralarında dünden beri çok yoğun olarak kanun teklifinin verilen komisyondaki önergedeki tekliflerden sanki olmayacağı gibi ifade ediliyor. 5510 sayılı kanunumuzun 29. maddesinde yaşlılık aylığı dediğimiz yani kamuoyunda emekli aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığının hesaplanmasında orada anlatılır ve sonunda denir ki; Yılın ilk 6 ayında emekli olanlar Ocak ayında yapılacak artıştan, yılın ikinci yarısı yani Temmuz ve Aralık ayına kadar olan dönemde emekli olanlar da hem Ocak zammı tutarında, Ocak zammına ilaveten de Temmuz artışlarından yararlanır diyor. Dolayısıyla bu çok net şekilde kanunda bu yapılacak artıştan her durumda emekli olanlar bu ilave artıştan yararlanacak. Kaldı ki, verilen teklife baktığımızda geçici maddenin b fıkrasında 2023 yılında emekli olacakların da bu artıştan faydalanacağı ifade ediliyor” yorumunda bulundu.

MEMUR EMEKLİSİNE ZAMLAR EK OLARAK YATIRILACAK

En düşük emekli maaşı 7.500 TL’de kalırken şimdi ise milyonlar Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmayı bekleyen emekli maaşı zammı için beklemeye başladı. Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL



